Рим, , 12:58 — REGNUM У жителей Италии нарастает враждебное отношение к НАТО из-за конфликта на Украине. Об этом 22 мая сообщает британское издание The Spectator.

Италия Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что, по данным источника, многие итальянцы считают, что США и Великобритания в этой ситуации озабочены не защитой Украины, а тем, чтобы использовать ее для своей победы над Россией, что, в свою очередь, может стать причиной начала третьей мировой войны.

При этом издание, со ссылкой на итальянские опросы общественного мнения, уточняет, что большая часть жителей Италии (56%) считает, что американская администрация во главе с президентом США Джо Байденом придерживается слишком агрессивного и стереотипного подхода к Украине, в связи с чем Италия и ЕС должны разработать отдельную политику в этом вопросе.

Также указывается, что только 26% респондентов уверены, что США защищают демократию и Европу и считают поставки оружия киевскому режиму правильным решением. В тоже время две трети участников опросов (62%) высказались в пользу того, что страны Запада должны «любой ценой» начать мирные переговоры с Россией.

Кроме того, уточняется, что лишь 44% опрошенных заявили о своей поддержке вступления Швеции и Финляндии в НАТО и, хотя большинство респондентов и поддерживает антироссийские санкции (хотя и не по поставкам газа, почти половина которого поступает в Италию из России), только 14% считают их полезными.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил, что антироссийские санкции могут помочь увеличить товарооборот с Таиландом до $10 млрд.