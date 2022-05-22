Краснодар, 22 мая 2022, 12:55 — REGNUM Гуманитарный груз для казаков, выполняющих боевые задачи в рамках проведения специальной военной операции, доставил в Донецкую Народную Республику атаман Кубанского казачьего войска, заместитель губернатора Краснодарского края Александр Власов, сообщили в пресс-службе администрации региона 22 мая.
В ДНР доставлено более семи тонн воды, продуктов питания, предметов первой необходимости, снаряжение для отряда «Кубань».
Как уточнили в пресс-службе, кубанские казаки участвуют в специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины в составе различных отрядов и подразделений. В настоящее время продолжается формирование списков добровольцев для помощи республикам Донбасса.