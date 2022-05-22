Самара, 22 мая, 2022, 12:52 — ИА Регнум. В кадетском корпусе МВД РФ в Самаре отравились 29 учеников. Об этом 22 мая передает управление СК РФ по региону.

Mil.ru В больнице

По версии следствия, 21 мая в медучреждения города были госпитализированы 29 учащихся Самарского кадетского корпуса МВД РФ в возрасте 14−15 лет. По предварительным данным, у подростков наблюдаются признаки пищевого отравления.

В настоящее время пострадавшим оказывается медпомощь.

Организована доследственная проверка по ст. «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей» УК РФ.