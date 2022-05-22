Оксана Переможенко, 22 мая 2022, 15:37 — REGNUM Фальсификации в ходе «Евровидения» в Турине могут заставить Румынию отказаться от участия в этом конкурсе в будущем. Об этом 21 мая заявил директор румынского телеканала TVR Дан Туртурикэ.

Эдгар Дега. Обида
Эдгар Дега. Обида

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«Мы рассматриваем вопрос об отказе участия Румынии в «Евровидении» и судебном иске к организаторам», — говорится в заявлении TVR.

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Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что в песенном конкурсе не впервые фальсифицируют результаты голосования. Иные также удивились в связи с тем, что только лишь Румыния не готова смиряться с фальсификациями. Были и те, кто указал на то, что реакция Румынии может свидетельствовать о расколе в ЕС.

«Я уже боюсь за чемпионат мира по футболу», — смеется Александр.

«Да когда они все уже поймут, что нет в Европе и на Западе никакой справедливости?.. Всегда всë про деньги и политику, чего не коснись», — написал Ded_griboed.

Давид Тенирс Младший. Аллегория жадности (фрагмент). XVII век
Давид Тенирс Младший. Аллегория жадности (фрагмент). XVII век

«Ох уж эти румыны! Не могут промолчать ради самых демократичных, правдивых, самых цивилизованных европейских ценностей. В Европе не может быть иначе. Европа — эталон мира, добра, правды и справедливости. Европа — это Украина!» — с сарказмом добавил VG.

«Не надо удивляться — это цена европейской солидарности!» — отреагировал Евгений.

«Развал продолжается… Украина — это заразно…» — пишет Viktoriya.

«Даже из-за «Евровидения» в Европе умудрились поссориться. Точно дело рук Путина», — иронизирует Antonina G.

«Да закрывайте этот позорный конкурс!» — не выдержала Polina.

«Такие конкурсы надо устраивать только для участия. Там не должно быть победителей, — тогда это политика. Собрались, спели, повеселились, пообщались и по домам. И у каждого в голове для себя кто-то понравился. Победитель определится по спросу на музыку и по просмотрам в интернете», — отметил Михаил.

«Удивительно, что они это не проглотили. Все остальные же спокойно проглотили, а румыны — нет», — задумалась Xenia S.

«Скоро в Румынии найдут проблемы с демократией, видимо», — не без сарказма добавил один из участников обсуждения.

«Румыны обиделись! Подтасовка результатов на «Евровидении» — это обычная практика. Непонятно, чего они так удивились», — недоумевает Lina.

«Да понятно, что была подтасовка. Всё же во имя победы было сделано. А через год Украине и проводить этот конкурс будет не на что… Бедная, раздербаненная страна… А румын обижать не стоило…» — подытожила Yulia.

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