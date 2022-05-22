Багдад, 22 мая, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Суд в Ираке рассматривает дело против британца и немца, обвиняемых в попытке контрабанды археологических ценностей, передает 22 мая Shafaq.

Ирак

Обвинение предъявлено 66-летнему британскому геологу Джеймсу Фиттону и 60-летнему психологу из Германии Волкеру Вальдману, которые в марте прибыли в Ирак в составе туристической группы.

Обоих задержали 20 марта в аэропорту Багдада при попытке вывоза 12 археологических объектов шумерской эпохи.

Первое заседание суда по этому делу прошло 15 мая, второе состоялось 22 мая.

Отмечается, что судья заявил, что против обвиняемых возбуждено дело по ст. 41 Закона об историческом наследии Ирака. Статья предусматривает смертную казнь в качестве максимального наказания за умышленный вывоз или попытку вывоза из Ирака археологических объектов.