Вашингтон, 22 мая, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Сенат США заблокировал выделение $48 млрд помощи, которую должен был получить пострадавший от пандемии коронавируса малый бизнес, передает 22 мая The Hill.

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Голосование по вопросу выделения средств прошло еще 19 мая. Законопроект не смог набрать необходимые для продвижения 60 голосов.

Противники законопроекта отметили, что выделение допсредств привело бы к росту инфляции в более ускоренном темпе и к дефициту бюджета.