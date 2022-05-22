Красноярск, , 12:41 — REGNUM В Красноярском крае начнётся суд по делу о мошенничестве в сфере долевого строительства. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой прокуратуры, на скамье подсудимых окажется 39-летняя предпринимательница.

Долевое строительство Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По данным следствия, руководитель компании, поставляющей строительные материалы застройщикам домов, с января 2019 по июнь 2021 года ввела в заблуждение шесть человек о возможности покупки ими прав на участие в долевом строительстве по сниженной цене.

«В качестве оплаты стоимости приобретаемых квартир она получила от них денежные средства в сумме более 8 млн рублей, которые партнёрам по строительству домов не передала, а распорядилась ими по своему усмотрению», — отметили в надзорном ведомстве.

К настоящему времени расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в Октябрьский районный суд Красноярска.