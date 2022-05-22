Воронеж, , 12:38 — REGNUM Ещё 25 пациентов с заражением коронавирусом попали в больницы в Воронежской области, данные за сутки опубликованы 22 мая на сайте стопкоронавирус. рф. Накануне, 21 мая, сообщалось о госпитализации 30 человек.

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За сутки в регионе подтверждено 129 новых случаев заражения коронавирусом, что на 34 случая меньше, чем накануне. Выписаны с выздоровлением после COVID-19 ещё 150 человек, скончались четверо пациентов.

За весь период пандемии в Воронежской области было официально подтверждено 383 825 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 373 304 человека, скончались 8 288 пациентов.