Эр-Рияд, , 12:35 — REGNUM Первый в истории Саудовской Аравии авиационный рейс с полностью женским экипажем выполнила саудовская авиакомпания flyadeal. Об этом 22 мая сообщает пресс-служба компании на своей странице в соцсети Twitter.

Пилот самолета Unsplash

«Flyadeal осуществила первый в истории Саудовской Аравии рейс с полностью женским экипажем, большинство членов которого гражданки королевства», — говорится в сообщении.

Также в нем прикреплена фотография полностью женского экипажа. При этом уточняется, что рейс из Эр-Рияда в Джедду был проведен на новейшем самолете Airbus A320.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бин Фархан посетил с официальным визитом Алжир.