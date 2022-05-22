Таврический район, Омская область, 22 мая, 2022, 12:22 — ИА Регнум. В Омской области вступил в силу приговор 50-летнему жителю посёлка Таврическое за убийство брата почти восемь лет назад. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

Tookapic Колодец

По данным следствия, в августе 2014 года мужчина из-за неприязненных отношений к родственнику в ходе гулянки ударил его ножом. Потерпевший в результате скончался на месте, после чего обвиняемый сбросил его тело в колодец, засыпав мусором.

Затем он провёл уборку дома, скрыв следы преступления. В этом ему помогла жена фигуранта, которая не хотели лишиться помощи мужа в воспитании несовершеннолетних детей. В связи с этим преступление не было раскрыто по горячим следам.

Однако спустя семь лет, в октябре 2021 года родственники мужчины всё же дали показания о происшествии. В колодце были найдены останки убитого и принадлежавший ему металлический медальон.

После этого обвиняемый признал вину и активно способствовал расследованию. Приговором районного суда мужчину приговорили к 9 годам колонии строгого режима. Осужденный обжаловал приговор, однако омский областной суд оставил вердикт в силе.