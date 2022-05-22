Берлин, , 12:22 — REGNUM Бессмысленными и опасными являются поставки тяжелого вооружения киевскому режиму. Об этом 22 мая заявил бригадный генерал армии Германии в отставке и бывший советник ФРГ экс-канцлера Ангелы Меркель — Эрих Вад — в интервью радиостанции Deutschlandfunk.

Германия Иван Шилов © ИА REGNUM

Как отметил Вад, для управления немецкими танками «Леопард» или боевыми машинами пехоты «Мардер», поставок которых добивается от Берлина Киев, нужна многолетняя подготовка, а потому они не пригодятся киевским боевикам ведения боевых действий ни сейчас, ни в обозримом будущем.

При этом немецкий военный отметил, что продолжение западных поставок вооружения киевскому режиму может стать причиной возникновения непоправимых последствий, в связи с чем, как он считает, Германии стоит сосредоточиться на мирных переговорах, не на воинственной риторике.

«Мы должны думать о продолжающемся конфликте России и Украины с конца. Если мы не хотим третьей мировой войны, рано или поздно нам придется отказаться от мышления в сторону военной эскалации и приступить к переговорам», — сказал он, уточнив, что немецкой стороне не нужно демонизировать Москву и убежать себя в том, что с ней нельзя вести диалог.

Как передавало ИА REGNUM, ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в приграничном белгородском селе Головчино восстановлены все 97 домов, пострадавшие от атак со стороны Украины.