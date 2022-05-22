Таллин, 22 мая, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Памятник советским воинам осквернили в Эстонии, передает 22 мая Telegram-канал BALTNEWS.

Эстония

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Вандалы изрисовали черной и красной краской мемориал в Визу. Эти цвета совпадают с цветом флага УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Другие подробности инцидента не сообщаются.

В последние месяцы в странах Прибалтики регулярно происходят случаи надругательства над памятниками советским воинам. 17 мая в Эстонии с одного из местных кладбищ исчез мемориал.