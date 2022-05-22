Грайворонский район, Белгородская область, 22 мая, 2022, 12:18 — ИА Регнум. В приграничном белгородском селе Головчино восстановлены все 97 домов, пострадавших от атак со стороны Украины, сообщил 22 мая в соцсетях губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Belregion.ru Вячеслав Гладков

«Месяц понадобился, чтобы восстановить все разрушенные крыши, разбитые окна и посеченные ограждающие конструкции. Работы велись параллельно в 97 домовладениях. От прямых попаданий сносились и хозпостройки — их также полностью восстановили», — написал Гладков.

Он добавил, что в настоящее время глава округа получил от жителей — владельцев пострадавших домов все 97 расписок о ремонте.

Также, уточнил Гладков, решён вопрос с компенсациями за повреждённые автомобили: 26 жителей из 29 получили деньги на их восстановление, ещё по трём необходимы подтверждающие документы о праве собственности, после чего будет оказана помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, село Головчино, расположенное в 50 км от Белгорода, подвергалось обстрелам с украинской стороны 19 и 26 апреля.