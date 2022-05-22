Белгородский губернатор сообщил о восстановлении 97 домов после атак ВСУ
Грайворонский район, Белгородская область, 22 мая, 2022, 12:18 — ИА Регнум. В приграничном белгородском селе Головчино восстановлены все 97 домов, пострадавших от атак со стороны Украины, сообщил 22 мая в соцсетях губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Он добавил, что в настоящее время глава округа получил от жителей — владельцев пострадавших домов все 97 расписок о ремонте.
Также, уточнил Гладков, решён вопрос с компенсациями за повреждённые автомобили: 26 жителей из 29 получили деньги на их восстановление, ещё по трём необходимы подтверждающие документы о праве собственности, после чего будет оказана помощь.
Как сообщало ИА REGNUM, село Головчино, расположенное в 50 км от Белгорода, подвергалось обстрелам с украинской стороны 19 и 26 апреля.