Элиста, , 12:15 — REGNUM В честь отличника здравоохранения России Надежды Болдановой назовут аллею в центре Элисты. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном минздраве 22 мая.

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Решение о присвоении аллее от памятника Ленина до культурного центра «Родина» имени заслуженного врача Калмыкии приняли депутаты Элистинского городского собрания.

Надежды Болдановой не стало 22 июля 2020 года. В системе здравоохранения Калмыкии медик трудилась более 40 лет. Более 30 лет она проработала в республиканской больнице имени Жемчуева.