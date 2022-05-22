Донецк, , 12:15 — REGNUM ВСУ обстреляли Ясиноватую из «Градов». Об этом 22 мая сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️08:30 — н.п. Новгородское — н.п. Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина): применялось стрелковое оружие; ️10:12 — н.п. Новгородское — н.п. Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина): выпущено 2 гранаты из РПГ, также применялось стрелковое оружие; ️11:06 — н.п. Майорск — н.п. Горловка (пос. ш-ты 6/7): выпущено 3 гранаты из РПГ, также применялось стрелковое оружие;️ 11:50 — н.п. Авдеевка — н.п. Ясиноватая: выпущено 4 ракеты из БМ21 «Град», — отмечается в сообщении.

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