Томск, , 12:12 — REGNUM В Томской области за прошедшие сутки после COVID-19 выздоровели 78 пациентов. Всего коронавирус с начала пандемии победили 129 100 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом за весь период пандемии достигло 131 149. За сутки выявлено 45 новых носителей, 15 из них госпитализированы в ковидные стационары.

Жертвами коронавируса в Томской области к настоящему времени стали 835 пациентов.