Томск, 22 мая, 2022, 12:12 — ИА Регнум. В Томской области за прошедшие сутки после COVID-19 выздоровели 78 пациентов. Всего коронавирус с начала пандемии победили 129 100 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом за весь период пандемии достигло 131 149. За сутки выявлено 45 новых носителей, 15 из них госпитализированы в ковидные стационары.

Жертвами коронавируса в Томской области к настоящему времени стали 835 пациентов.