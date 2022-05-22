Севастополь, , 12:09 — REGNUM В ковидные стационары Севастополе за сутки попали 19 человек, данные на 22 мая опубликованы городским департаментом здравоохранения. Накануне, 21 мая, сообщалось о госпитализации 21 человека.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Выписан с выздоровлением после COVID-19 ещё 21 пациент. В ковид-стационарах остаётся 171 пациент, свободно 17 коек.

За сутки в городе положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 40 человек, это на семь случаев заражения больше, чем накануне. Новых случаев смерти ковид-пациентов не зарегистрировано.

С начала пандемии в Севастополе подтверждено 84 124 случая заражения коронавирусом, выздоровели 81 531 человек, умерли 2 355 пациентов с COVID-19.