Москва, 22 мая, 2022, 12:07 — ИА Регнум. Видеозапись нанесения ударов по позициям киевских боевиков в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины обнародовало 22 мая Минобороны России.

Function.mil.ru Удар ВКС РФ

На выложенных в интернет кадрах, которые были сняты с беспилотника, запечатлен момент удара российским высокоточным оружием по позициям ВСУ.

При этом ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российскими ракетными войсками и артиллерией за сутки были поражены 583 района сосредоточения живой силы и военной техники противника.

Также он уточнил, что в это число входит 41 пункт управления, 76 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях, включая три батареи реактивных систем залпового огня «Град», а также украинскую станцию РЭБ «Буковель» в районе населенного пункта Анновка Николаевской области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что всего с начала проведения специальной военной операции на Украине уничтожены 174 самолета и 125 вертолетов.