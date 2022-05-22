Тула, , 12:04 — REGNUM Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение доложить о ходе расследования автоаварии в Тульской области, в результате которого погиб подросток 15 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета 21 мая.

ДТП Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Глава Следственного комитета А. И. Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Тульской области В. В. Усову доложить о ходе расследования уголовного дела по факту ДТП, в результате которого погиб 15-летний подросток и еще четверо находившихся в машине несовершеннолетних получили различные травмы», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, авария произошла вечером 21 мая в Кировском районе Тульской области. По предварительным данным, 17-летний водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением легковым автомобилем. Машина вылетела в кювет и перевернулась. В результате аварии погиб 15-летний пассажир, травмы получили ещё четверо несовершеннолетних.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ — «Нарушение правил дорожного движения, совершенное в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате СК России.

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