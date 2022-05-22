Копенгаген, 22 мая, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Королева Дании Маргрете II в рамках мероприятий по случаю 50-летия своего правления посетила копенгагенский парк развлечений Тиволи, передает 22 мая DR.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Дания

В парке 82-летняя королева прокатилась на американских горках и на аттракционе «Летающий чемодан». Посещение аттракционов было неофициальной частью посещения парка Тиволи для Маргрете II. В официальную программу был включен балет Театра пантомимы.

Маргрете II смогла занять трон, благодаря принятому в 1953 г. в Дании закону, разрешившему женщинам наследовать престол. Она правит Данией с 1972 г.