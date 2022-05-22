Ростов-на-Дону, 22 мая, 2022, 12:02 — ИА Регнум. Почти 3 тыс. жителей Ростова-на-Дону вышли на старт масштабного полумарафона России Забег. РФ. Об этом 22 мая сообщил в своём телеграм-канале глава администрации областного центра Алексей Логвиненко.

телеграм-канал главы администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко Легкоатлетический забег

«Ростовские спортсмены и любители вновь достойно покорили дистанцию и в очередной раз доказали сами себе, что могут всё. Проигравших не было и не могло быть — медаль на финише получил абсолютно каждый участник», — написал он.

В городах России полумарафон объединил около 120 тыс. спортсменов.