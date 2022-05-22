Вашингтон, , 12:00 — REGNUM Сыгравший в сериалах «Скорая помощь» и «Секретные материалы» актёр Джон Эйлуорд умер в Сиэтле в возрасте 75 лет. Об этом сообщил агент актёра Митчелл Стаббс порталу Deadline.

Скорбь

«Он был замечательным актером и потрясающим человеком… Для меня он был не только клиентом, но и другом», — заявил Стаббс.

За свою многолетнюю карьеру Эйлуорд снялся в десятках сериалов для американского телевидения. Самой известной работой актёра стала Дональда Анспо в «Скорой помощи».

Также актёр играл в сериалах Эвервуд», «Практика», «Третья планета от Солнца», «Справедливая Эми», «Юристы Бостона», «Псевдоним», «Без следа», «Братья и сестры», «Другие», «Безумцы», «Менталист» и «Бесстыжие». Он исполнил небольше роли в фильмах «Армагеддон», «Побег» и других.