Краснодар, 22 мая, 2022, 11:58 — ИА Регнум. Двое пострадавших в результате наезда автомобиля на дорожных рабочих под Краснодаром находятся в тяжёлом состоянии. Об этом 22 мая сообщили в региональном оперативном штабе.

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Как уточняется, авария произошла на Восточном обходе — легковой автомобиль сбил дорожных рабочих. В результате на месте погиб один человек, двое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, один — в состоянии средней тяжести.

«Врачи оказывают всю необходимую помощь пострадавшим», — уточняется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла около 08:00 22 мая. По данным местных СМИ, легковой автомобиль сбил троих дорожных рабочих, а затем врезался в «ГАЗель». Сам водитель также получил травмы.