Москва, 22 мая, 2022, 11:53 — ИА Регнум. О ходе расследования автомобильной аварии в Тульской области, в результате которой погиб подросток, поручил доложить председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом 22 мая сообщает пресс-служба СК РФ.

Sledcom.ru Глава СК России Александр Бастрыкин

«Глава Следственного комитета А. И. Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Тульской области В. В. Усову доложить о ходе расследования уголовного дела по факту ДТП, в результате которого погиб 15-летний подросток и еще четверо находившихся в машине несовершеннолетних получили различные травмы», — говорится в сообщении.

Также указывается, что, по данным следователей, вечером 21 мая 17-летний житель Кимовского района Тульской области в состоянии алкогольного опьянения управлял легковым автомобилем марки «Шкода Октавия» и, не справившись с управлением, съехал в кювет, после чего автомобиль опрокинулся.

«В результате ДТП 15-летний пассажир, находившийся на переднем сиденье, от полученных травм скончался на месте происшествия. Остальным пострадавшим оказывается медицинская помощь», — уточняется в сообщении.

При этом отмечается, что ход расследования уголовного дела по факту этого ДТП контролирует центральный аппарат СК РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что один человек погиб, ещё трое получили травмы в результате крупной аварии под Краснодаром.