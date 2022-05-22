Таллин, 22 мая, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Украинский лидер Владимир Зеленский в образе супергероя американских комиксов — Супермена — появился на обложке эстонского журнала с кроссвордами. Фотографию полок магазина печати в Эстонии с этим журналом публикует 22 мая телеграм-канал портала «Readovka».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

На обложке журнала, где, как указывается, обычно бывают местные звезды и топ-модели, Зеленский изображен в одежде Супермена цветов украинского флага и с символом тризуба на груди в поле подсолнухов с бравурной подписью «Kange» (с эстонского переводится как «мощный»).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси и лидера меньшинства Республиканской партии в сенате Митча Макконнелла высмеял за их визит в Киев и встречу с Владимиром Зеленским сын бывшего президента США Дональда Трампа — Дональд Трамп-младший.