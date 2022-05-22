Москва, 22 мая 2022, 11:42 — REGNUM Российскими ракетными войсками и артиллерией поражены 583 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Об этом 22 мая сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
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Также за сутки уничтожены 41 пункт управления ВСУ, 76 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях, в том числе три батареи РСЗО «Град», и украинская станция РЭБ «Буковель» в районе населенного пункта Анновка Николаевской области.
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