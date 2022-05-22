Краснодар, 22 мая, 2022, 11:41 — ИА Регнум. Около 300 тысяч человек стали участниками всероссийской акции «Ночь музеев» на территории Краснодарского края 21 мая, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Пресс-служба администрации Краснодарского края Ночь музеев в Краснодаре

Гостей 21 мая приняли 60 государственных и муниципальных музеев региона, а также более двух тысяч культурно-досуговых, библиотечных и образовательных учреждений сферы культуры Кубани. В общей сложности мероприятия «Ночи музеев» на Кубани посетили 292 тысячи человек. Гости смогли побывать на бесплатных экскурсиях, поучаствовать в музейных марафонах, мастер-классах, викторинах, творческих программах.

Так, Анапский археологический музей провел экскурсию по античному городу «Горгиппия», выставочный комплекс «Атамань» рассказал гостям о предметах быта казаков, а на площадке Мемориального музея имени И. М. Поддубного — Заслуженного мастера спорта Советского Союза — даже самые маленькие посетители смогли помериться силой.

Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник им. Е. Д. Фелицына представил гостям программу «Артефакт», посетителям показали самые тайные уголки учреждения. А на Пушкинской площади расположился импровизированный читальный зал под открытым небом, представленный Краснодарской краевой универсальной научной библиотекой им. А. С. Пушкина.