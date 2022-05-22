Москва, 22 мая, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Российскими средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты в воздухе 11 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом 22 мая сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Avilov Vzlet БПЛА

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БПЛА сбиты в районах населенных пунктов Курахово, Гусельское Донецкой Народной Республики, Чернобаевка Херсонской области, Попасная Луганской Народной Республики, Русская Лозовая, Казачья Лопань, Низшее, Малая Камышеваха и Петровское Харьковской области.

Кроме того, в районах населенных пунктов Каменка и Букино Харьковской области перехвачены два украинских реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч».