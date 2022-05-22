Москва, 22 мая, 2022, 11:36 — ИА Регнум. Оперативно-тактической и армейской авиацией РФ за сутки поражены три пункта управления ВСУ, 26 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также уничтожен склад с боеприпасами в районе населенного пункта Красный Лиман. Об этом 22 мая сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Александр Полегенько ИА REGNUM Работа авиации

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Всего в результате ударов авиации уничтожены более 210 националистов, выведены из строя 38 единиц украинской военной техники.