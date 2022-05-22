Омск, , 11:34 — REGNUM В Омской области за прошедшие сутки выявлен 41 новый случай заражения коронавирусом. 21 человек госпитализирован в ковидный стационар, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Общее число подтверждённых случаев инфицирования с начала пандемии, таким образом, достигло 207 215. Выздоровели после COVID-19 в регионе 201 896 пациентов, в том числе 18 за сутки.

Жертвами коронавируса к настоящему времени стали 4379 больных. За последние 24 часа подтверждён один новый летальный случай.