Москва, 22 мая, 2022, 11:34 — ИА Регнум. За сутки высокоточными ракетами воздушного базирования поражены три пункта управления ВСУ. Об этом 22 мая сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Цитата из видео «Специальный брифинг Минобороны России об обстоятельствах крушения Ил-20 ВКС России у побережья Сирии». youtube.com Игорь Конашенков

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Также поражены 13 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники, и 4 склада боеприпасов в районах населенных пунктов Соледар, Соль Донецкой Народной Республики и Нырково Луганской Народной Республики.