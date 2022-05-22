Санкт-Петербург, 22 мая, 2022, 11:31 — ИА Регнум. Форвард санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба объявил, что он покидает свою команду. Он сообщил об этом 22 мая в видеосообщении в своем телеграм-канале.

Алексей Колчин ИА REGNUM Артём Дзюба

В своем сообщении 33-летний российский футболист предстал в образе персонажа комиксов американской компании Marvel — Дэдпула, и в том числе поблагодарил руководство «Зенита» за то, что оно когда-то дало ему шанс, а также выразил надежду на то, что и он, в свою очередь, их не подвел.

«Спасибо Санкт-Петербургу, я правда полюбил этот город, и он навсегда «застрял» в моем сердечке. <…> Теперь пора двигаться дальше, супергероя ждут новые приключения», — отметил Дзюба.

Напомним, Артем Дзюба перешёл в «Зенит» из московского «Спартака» в 2015 году и в составе санкт-петербургского клуба стал чемпионом России (сезон-2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022), а также завоевал Кубок (сезон-2015/2016, 2019/2020) и Суперкубок (2015, 2016, 2020, 2021) страны. В нынешнем сезоне нападающий сыграл в 28 матчах Российской Премьер-Лиги, забив в них 11 голов и отдав пять голевых пасов.