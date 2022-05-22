Донецк, 22 мая 2022, 11:29 — REGNUM ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка. Об этом 22 мая сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️11:20 — н.п. Авдеевка — н.п. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 6 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.
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