Токио, 22 мая, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Американский лидер Джо Байден прибыл 22 мая в Токио, где примет участие в саммите с премьер-министром Японии Фумио Кисидой и встрече лидеров стран Quad. Об этом сообщает NHK.

Joebiden.com Джо Байден

Правительственный самолёт с главой США приземлился на базе ВМС США Йокосука.

Встреча глав Японии и США запланирована на 23 мая. Главной темой переговоров станут вопросы укрепления американо-японских отношений с учетом ситуации вокруг Украины и усиления присутствия Китая в регионе.

Также стороны отметят общий подход к проблемам обеспечения безопасности в Европе и в Индо-Тихоокеанском регионе.

24 мая пройдет саммит четырехстороннего диалога по безопасности (Qaud) между Японией, Индией, США, Австралией.