Москва, 22 мая, 2022, 11:21 — ИА Регнум. Прирост числа госпитализаций пациентов с новой коронавирусной инфекцией в России снизился на 46,5% в сравнении с предшествующими сутками. 22 мая об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Дарья Драй ИА REGNUM COVID-19

За истекшие сутки медики подтвердили 4710 новых случаев COVID-19. Выздоровели после перенесённой болезни 5814 человек, госпитализация потребовалась 1054 пациентам. Умерли от последствий COVID-19 80 человек.

Днём ранее в оперативном штабе сообщали о 1971 госпитализациях, 5034 новых случая и 102 летальных исходах.

Суточная смертность от COVID-19 в России снизилась до 80 случаев впервые с сентября 2020 года. Пик смертности пришёлся на ноябрь и декабрь 2021 года.