Вашингтон, 22 мая, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Генеральная репетиция запуска американской ракеты-носителя Space Launch System (SLS) запланирована на середину июня 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Nasa.gov Испытание разгонного блока ракеты-носителя SLS (Space Launch System)

Эти испытания должны были состояться в Космическом центре Кеннеди весной текущего года. В NASA трижды переносили дату испытаний из-за ряда выявленных проблем.

Одной из этих проблем стала некорректная работа клапана в системе подачи гелия в двигателе второй ступени. Для устранения замечаний ракета была возвращена в монтажный корпус.

В новом заявлении NASA говорится, что специалисты устранили эту проблему, заменив неисправный клапан. Планируется, что ракета-носитель будет вывезена на стартовый стол для испытаний в начале июня.

17 мая глава NASA Билл Нельсон заявил, что первый испытательный пуск ракеты SLS с кораблём Orion может состояться в августе 2022 года. Эта ракета разрабатывается компанией Boeing для программы NASA «Артемида», предусматривающей высадку астронавтов на Луну. Первоначально в NASA планировали провести пилотируемую миссию в 2024 году, позже в агентстве признали, что не уложатся в эти сроки.