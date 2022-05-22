Кош-Агачский район, Алтай, 22 мая, 2022, 11:13 — ИА Регнум. В Республике Алтай с начала года от укусов животных пострадали 237 человек, в том числе 109 детей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

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127 человек были покусаны собаками, имеющими хозяев, 74 — бездомными. Ещё 36 жителей пострадали от нападения кошек и других животных. Чаще всего собаки нападают на людей в Горно-Алтайске, Майминском, Чемальском и Онгудайском районах.

«В 2022 году в Республике Алтай зарегистрирован 1 случай бешенства у домашней собаки в Кош-Агачском районе. Таким образом, опасность заболевания людей бешенством сохраняется», — добавили в ведомстве.