Краснодар, , 11:08 — REGNUM Один человек погиб, ещё трое получили травмы в результате крупной аварии под Краснодаром утром 22 мая.

ДТП 40.мвд.рф

Авария произошла на трассе М-4 «Дон» около 08:00. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля ВАЗ, двигаясь со стороны поселка Новознаменского в сторону улицы Уральской, при подъёме на мост, врезался в рабочих, которые проводили дорожные работы, а затем в припаркованный автомобиль «ГАЗель»

В результате один рабочий погиб на месте, двое рабочих госпитализированы. Ранен также водитель легкового автомобиля, сообщили «Кубанские новости». По факту аварии проводится проверка.