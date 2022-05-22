Красноярск, 22 мая, 2022, 11:07 — ИА Регнум. В Красноярском крае за прошедшие сутки выявили 41 новый случай заражения коронавирусом. 29 человек госпитализированы в ковидные стационары, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

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Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии, таким образом, достигло 365 318. Жертвами коронавируса стали 10 820 больных.

Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 353 155 пациентов, в том числе 56 за последние сутки. Коллективный иммунитет в регионе составил 39,1%.