Москва, , 11:07 — REGNUM В данный момент США постепенно превращаются в анти-цивилизацию, так как-то, что считается маргинальными проявлениями загнивания общества, теперь становиться частью сути американского социума. Об этом 22 мая написал в своем телеграм-канале российский сенатор Алексей Пушков.

Алексей Пушков Дарья Драй © ИА REGNUM

«США постепенно превращаются в анти-цивилизацию. То, некоторые считают маргинальными проявлениями загнивания общества, становиться частью американской социальной сути», — отметил он в своем сообщении, комментируя сообщения о том, что директор школьного совета в США позвала детей на гей-вечеринку в свой секс-шоп.

Также Пушков напомнил, что цивилизация в том числе определяется набором нравственных ценностей и предписаний, которые призваны обеспечивать ее устойчивость и воспроизводство, для чего она с особым вниманием относится к формированию детей и молодого поколения, призванных стать носителями ее ценностей и идеалов, а также продолжателями ее корневых традиций.

«Американская попытка создать такого рода преемственность была эффективной до конца 20 века, но в 21-м стала пародией на саму себя. Культура фриков становится мейнстримом, подточено базовое единство американского общества. Арнольд Тойнби (британский историк — ред.) утверждал, что цивилизации убивают сами себя. Мы уже сейчас видим ростки постепенного цивилизационного самоубийства», — заключил он в своем сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что рейтинг президента США Джо Байдена вновь установил антирекорд — 39% поддержки.