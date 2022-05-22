Тула, 22 мая, 2022, 11:02 — ИА Регнум. Один подросток погиб, ещё четверо получили ранения в результате автоаварии в Тульской области 21 мая, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла на 23 км автодороги «Кимовск-Епифань-Куликово поле». По версии следствия, вечером 21 мая 17-летний житель Кимовского района, в состоянии алкогольного опьянения управляя автомобилем Skoda Octavia, не справился с управлением. Машина съехала в кювет и перевернулась.

В результате на месте скончался 15-летний пассажир, пострадали ещё четверо подростков, находившихся в машине.

По факту аварии возбуждено уголовное дело, ход расследования находится на личном контроле руководителя следственного управления.