Боливия, 8 июля, 2015, 21:28 — ИА Регнум. Папа Франциск прибывает сегодня в Боливию, где его ожидают около двух миллионов человек из разных регионов Боливии, Аргентины, Чили, Перу и Бразилии. Заместитель министра туризма Эквадора Эрнесто Россель заявил, что визит в Боливию Папы Франциска привлек в страну миллионы туристов и паломников, сообщает La Radio del Sur.

Первым городом, который посетит Папа Римский в Боливии станет Эль-Альто. находящийся на высоте более четырех километров над уровнем моря. Затем, Папа Франциск приедет в Ла-Пас — неформальную столицу страны, где пройдет официальная встреча с президентом Эво Моралесом. Затем, Папа Римский отправится в город Санта-Крус. 9 июля в Санта-Крус, у подножия статуи Христа-Искупителя. пройдет месса, в которой примут участие более миллиона человек, сообщает ABI.

В Ла-Пасе Папа Римский отдаст дань памяти священнику-иезуиту Луису Эспиналю -активисту по правам человека, убитому боевиками в период боливийской военной диктатуры — 19 марта 1980 года. Как сообщает La info es. католики Боливии просят Папу Франциско причислить Луиса Эспиналя к лику блаженных.

Для смягчения последствий горной болезни Папе Римскому предложат пожевать листья коки, угостят специально приготовленным для него пирогом из коки и другими национальными блюдами. Как сообщало ИА REGNUM, производство коки не только традиционно, но и жизненно важно для коренного населения Боливии. Это — важнейшая составляющая культуры южноамериканских народов, живующих в горных условиях. Кока используется местным население как стимулирующее средство при трудных переходах, спасает их от недоедания, помогает преодолевать горную болезнь. У коренного населения андских стран издавна известны рецепты коки, позволяющие лечить онкологические заболевания. Президент Боливии Эво Моралес постоянно подчеркивает, в том числе, выступая на международных форумах, что сама по себе кока — это не наркотик, а традиционная культура местного населения.