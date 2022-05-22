Сент-Луис, США, , 10:57 — REGNUM Хоккейный клуб «Колорадо Эвеланш» уверенно обыграл команду «Сент-Луис Блюз» в третьем матче серии второго раунда плей-офф североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 22 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игрок «Колорадо Эвеланш» (сс) Sergei ~ 5of7

Игра прошла на льду арены «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе и закончилась победой гостей со счетом 2:5.

В составе победителей голами отметились Логан О’Коннор (11-я минута), Назем Кадри (34-я), оформивший в матче дубль финский форвард Арттури Лехконен (38-я и 60-я, в пустые ворота) и шведский нападающий Габриэль Ландеског (58-я).

У «блюзменов» шайбы забросили Колтон Парайко (4-я) и Райан О’Райлли (40-я).

Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин отметился в матче одним голевым пасом. Российские форварды «Сент-Луиса» Иван Барбашёв, Алексей Торопченко, Павел Бучневич и Владимир Тарасенко не отличились во встрече результативными действиями.

Отметим, по итогам матча счет в серии до четырех побед между «Колорадо» и «Сент-Луисом» стал 2-1 в пользу «Эвеланш».