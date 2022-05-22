Херсон, 22 мая, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Агент СБУ, собиравший данные о дислокации подразделений Вооруженных сил (ВС) РФ, убит в Херсонской области при задержании. Об этом 22 мая сообщается в телеграм-канале военно-гражданской администрации региона.

Сергей Игумнов. Искореним шпионов и диверсантов! (фрагмент) 1937

«При попытке задержания он был ликвидирован. При себе у него обнаружена граната Ф-1, которую он мог применить против российских военнослужащих», — говорится в сообщении.

Также указывается, что СБУ завербовала этого мужчину в Луганской области в 2014 году и после этого он в течение долгого времени отбывал наказание в одной из колоний Херсонской области.

Кроме того, отмечается, что после начала спецоперации ВС РФ по денацификации Украины агенту СБУ поставили задачу собирать данные о местах дислокации российских военных и передаче их для последующей ракетной атаки по позициям ВС России. При этом отмечается, что один из таких ударов был нанесен по городу Голая Пристань.

Помимо этого, уточняется, что завербованному дали поручение по передаче переносного зенитного ракетного комплекса «Игла» диверсионно-разведывательной группе для нападения на блокпост российских военных. В то же время, добавляется, что следователи считают, что в регионе действует группа диверсантов и продолжает искать остальных ее членов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что по просьбе жителей одного из освобожденных от киевских боевиков населенных пунктов Луганской Народной Республики (ЛНР) военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) доставили туда медицинское оборудование и препараты.