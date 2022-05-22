Воронеж, 22 мая, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Суд отправил под стражу жителя Воронежа, подозреваемого в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 12-летней девочки. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Воронежской области.

Скриншот страницы sledcom.ru Следственный комитет

38-летний житель Воронежа подозревается в том, что 16 мая в городе Семилуки вошёл за 12-летней девочкой в подъезд многоквартирного дома и попытался совершить в отношении ребенка насильственные действия сексуального характера, после чего с места преступления скрылся.

В ходе розыскных мероприятий сотрудниками СК и ГУ МВД по Воронежской области был задержан подозреваемый. На допросе он дал признательные показания, подтвердив их при проверке на месте преступления.

Следователи не исключают, что подозреваемый может быть причастен к двум аналогичным преступлениям, которые были совершены в Воронеже.

В ближайшее время следствие намерено предъявить подозреваемому обвинение в совершении вышеуказанных преступлений.