Донецк, 22 мая, 2022, 10:54 — ИА Регнум. По состоянию на 22 мая на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 216 населенными пунктами. Об этом 22 мая сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

МГЕР Автобробег в поддержку ЛНР и ДНР

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«Включая Дробышево, Новоселовку (Краснолиманский район), Кировск, Дерилово, Торское, Ямполь, Коровий Яр, Александровку, Карповку, Редкодуб, Катериновку (Краснолиманский район), Новомихайловку, Новое, Волчий Яр, Рубцы, Терны, Белогоровку, Лозовое, Дзержинское, Ивановку (Краснолиманский район), Колодези, Новосадовое, Ямполовку, Шандриголово, Зеленую Долину, Среднее, Яцковку, Крымки», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что специалисты ПУ «Мариупольводоканал» приступили к подаче воды в систему Приморского района. Идет заполнение разводящих сетей, ведется наблюдение за их состоянием.