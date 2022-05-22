Воронеж, 22 мая 2022, 10:49 — REGNUM Воронежский футбольный клуб «Факел» следующий сезон будет играть в российской премьер-лиге. По итогам матча с калининградской «Балтикой» 21 мая «Факел» оказался на втором месте в ФНЛ, что позволяет ему напрямую перейти в РПЛ. Также 21 мая Российский футбольный союз принял решение о выдаче «Факелу» лицензии на выступление в РПЛ.
Воронежских футболистов и их болельщиков поздравил губернатор Александр Гусев.
Он поблагодарил гендиректора клуба, тренерский штаб и игроков за результативный сезон.
Отметим, что особую встречу «Факелу» устроили утром 22 мая болельщики — более 150 человек, несмотря на дождь, собрались, чтобы приветствовать игроков.