Воронеж, 22 мая, 2022, 10:49 — ИА Регнум. Воронежский футбольный клуб «Факел» следующий сезон будет играть в российской премьер-лиге. По итогам матча с калининградской «Балтикой» 21 мая «Факел» оказался на втором месте в ФНЛ, что позволяет ему напрямую перейти в РПЛ. Также 21 мая Российский футбольный союз принял решение о выдаче «Факелу» лицензии на выступление в РПЛ.

https://fakelfc.ru/ Игра воронежского «Факела» с «Балтикой»

Воронежских футболистов и их болельщиков поздравил губернатор Александр Гусев.

«Ура! Второе место! Премьер-лига наша!!! Очень волновался сейчас. Ну что ж, друзья, завершился очередной сезон в футбольной национальной лиге. Сейчас можно сказать, что таких итогов, такой игры от нашей любимой команды мы давно ждали», — написал Гусев.

Он поблагодарил гендиректора клуба, тренерский штаб и игроков за результативный сезон.

«От души поздравляю всех воронежцев, особенно болельщиков с успешным футбольным сезоном и фееричным его окончанием! Теперь будем надеяться, что нас ждет Большой футбол», — добавил глава региона.

Отметим, что особую встречу «Факелу» устроили утром 22 мая болельщики — более 150 человек, несмотря на дождь, собрались, чтобы приветствовать игроков.