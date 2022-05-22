Кетченеровский район, Калмыкия, 22 мая, 2022, 10:47 — ИА Регнум. В связи с ухудшением погодных условий на территории Кетченеровского района Калмыкии веден режим повышенной готовности. Документ опубликован в телеграм-канале администрации муниципального образования 22 мая, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Из-за ливней и шквалистого ветра в Кетченеровском районе с 9:00 мск 22 мая до особого указания будет действовать режим повышенной готовности. В связи с этим на усиление переведены спасатели Кетченеровского района. Приведён в действие план по предупреждение и ликвидации ЧС.

ИА REGNUM сообщало, что в Калмыкии в течение дня 22 мая ожидается сильный дождь с грозой и градом. Ветер усилится до 25 метров в секунду.